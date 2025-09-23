Vụ người đàn ông xăm trổ đánh thai phụ: Lo sợ không được yên ổn làm ăn

Sáng 23/9, chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận cơ quan công an hẹn sẽ đến bệnh viện để làm rõ sự việc chị bị người đàn ông xăm trổ hành hung do mâu thuẫn khi mua mì tôm.

Chị N. đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên do bị chấn thương ở vùng bụng và hông.

Chê mì tôm đắt, người đàn ông xăm trổ tấn công 2 phụ nữ (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo chị N. gia đình chị mở quán tạp hóa nhỏ trước cổng bệnh viện từ nhiều năm qua và bán cả ngày lẫn đêm. Chị N. khẳng định mình bán mì tôm khoai tây giá 10.000 đồng/gói là không đắt và mức giá này đã duy trì lâu nay.

"Nếu người đàn ông mua các loại mì khác vẫn có giá 3.000 đồng/gói, còn đây là loại mì đắt tiền nên tôi bán giá 10.000 đồng/gói. Nếu thấy đắt, họ có thể không mua hoặc đi qua cửa hàng khác để mua. Nhưng người này rất hung hăng lao vào đánh mẹ con tôi", chị N. trao đổi.

Chị N. cho biết thêm, tối 22/9 có một phụ nữ vào bệnh viện tự xưng là mẹ của người đàn ông và lên tiếng xin lỗi, mong chị bỏ qua vụ việc.

"Trong khi người phụ nữ xin lỗi, có một người đàn ông gọi cho chồng tôi đe dọa nếu không bỏ qua sẽ không để gia đình tôi yên ổn làm ăn. Gia đình tôi rất lo lắng và mong công an vào cuộc xử lý nghiêm minh, bảo vệ chúng tôi", chị N. lên tiếng.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí đưa tin, khoảng 2h10 ngày 21/9, một người đàn ông xăm trổ ghé vào cửa hàng của chị N. để hỏi mua mì tôm. Chị N. trả lời 10.000 đồng/gói và người này cau có cho rằng mì quá đắt.

Nghe khách than đắt, chị N. đáp: "Hồi giờ giá vậy chứ không đắt đâu". Kẻ xăm trổ dọa đá vào đầu rồi đạp vào vùng bụng của chị N..

Lúc này, mẹ chị N. chạy lại can ngăn cũng bị đối tượng đá vào người rồi buông lời chửi bới, thách thức: "Mày biết tao là ai không?". Người đàn ông tiếp tục lấy dép ném tiếp vào chị rồi mới bỏ đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Bị tấn công, chị N. phải nhập viện theo dõi do chị đang mang thai ở tháng thứ 4. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tuy Hòa đã vào cuộc xác minh.