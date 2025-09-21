Tài xế taxi vượt đèn đỏ bị phạt 19 triệu đồng
(Dân trí) - Thông qua phản ánh từ người dân tới Cục CSGT, lực lượng chức năng đã xác minh, xử phạt một tài xế taxi có hành vi vượt đèn đỏ.
Ngày 21/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt anh L.Đ.H. (SN 1975, trú tại xã Bát Xát) do có hành vi điều khiển ô tô con vượt đèn đỏ.
Với vi phạm trên, anh H. sẽ bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Trước đó, ngày 17/9, C08 nhận được phản ánh từ người dân về việc một tài xế taxi BKS 24H-020.xx vượt đèn đỏ trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định người điều khiển xe vi phạm là anh L.Đ.H..
C08 khuyến cáo, tài xế không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc.
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.