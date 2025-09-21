Tài xế taxi vượt đèn đỏ bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 21/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt anh L.Đ.H. (SN 1975, trú tại xã Bát Xát) do có hành vi điều khiển ô tô con vượt đèn đỏ.

Với vi phạm trên, anh H. sẽ bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế H. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Trước đó, ngày 17/9, C08 nhận được phản ánh từ người dân về việc một tài xế taxi BKS 24H-020.xx vượt đèn đỏ trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định người điều khiển xe vi phạm là anh L.Đ.H..

C08 khuyến cáo, tài xế không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc.