Ngày 21/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp, (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh này) vừa ra quyết định xử phạt lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không bật đèn, còi ưu tiên.

Tài xế Q. vi phạm luật giao thông khi điều khiển xe cứu thương và bị xử phạt theo quy định (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác điều tra, xác minh, ngày 19/9, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp đã mời anh V.N.Q. (SN 1980, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình), đến trụ sở để làm rõ về hành vi vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Quá trình làm việc anh Q. thừa nhận, khoảng 14h ngày 19/9, anh điều khiển xe cứu thương BKS 35B-01559 chở bệnh nhân từ phường Tam Điệp đi cấp cứu.

Khi đến khu vực ngã 3 giao nhau giữa quốc lộ 1A với đường Tuệ Tĩnh (phường Hoa Lư, Ninh Bình), tài xế Q. điều khiển xe cứu thương vượt đèn đỏ nhưng không bật đèn, còi ưu tiên.