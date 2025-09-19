Tài xế bị phạt 10 triệu đồng vì đi sai làn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 19/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 1 C08 vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.V.T. (SN 1970, trú tại xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) do có hành vi điều khiển ô tô khách đi sai làn đường (làn ngược chiều) 2 lần trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hình ảnh tài xế T. điều khiển ô tô đi sang làn ngược chiều trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm nêu trên, anh T. sẽ bị xử phạt 10 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, vào lúc 11h59 ngày 15/9 tại km203 và lúc 12h19 cùng ngày tại km222 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, anh T. đã điều khiển ô tô khách biển số 18F-003.xx đi sai làn đường (làn ngược chiều) trên đường cao tốc.

Hành vi vi phạm của tài xế T. bị camera hành trình của một phương tiện đi phía sau ghi lại, người dân sau đó đã phản ánh sự việc tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc xác minh và xử lý.

Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác.

Cụ thể như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.