Tài xế taxi chạy bộ đuổi theo người nghi trộm ở TPHCM

Ngày 3/10, Công an phường An Phú, TPHCM, đang xác minh vụ tài xế taxi công nghệ truy đuổi một người nghi có hành vi trộm cắp tài sản.

Tài xế taxi đuổi theo người nghi là trộm (Ảnh cắt từ camera an ninh).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, quay cảnh nam tài xế lái taxi công nghệ đậu sát vỉa hè để ngủ.

Khoảng 10 phút sau, 2 người đàn ông đi trên hai xe máy tiếp cận chiếc taxi. Sau đó, một người đứng xa khoảng vài chục mét nghi để cảnh giới, người còn lại đứng gần ô tô, chờ thời cơ rồi mở cửa xe, lục lọi.

Bất ngờ, nam tài xế thức dậy nên người này chạy ra xe máy tẩu thoát. Nam tài xế cũng tung cửa chạy bộ đuổi theo nhưng bất thành.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường ĐT 743, phường An Phú, TPHCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào 1h40 ngày 3/10.

Ông Lê Anh Hựu (45 tuổi) cho biết, thời điểm này, ông Hựu đang ngủ và nghe hô "cướp cướp" ngoài đường. Ông mở cửa đi kiểm tra, nhưng tài xế đã lên ô tô rời đi.

Ngay khi nắm được thông tin qua mạng xã hội, Công an phường An Phú đã đến hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để xác minh. Hiện tài xế vẫn chưa đến công an trình báo.