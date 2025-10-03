Người mẹ sát hại con gái 3 tháng tuổi ở TPHCM

Ngày 3/10, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi điều tra vụ mẹ ruột sát hại con gái 3 tháng tuổi.

Con hẻm xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Vụ việc xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm 633, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TPHCM (trước đây là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, sáng sớm cùng ngày, những người sống trong căn nhà ở hẻm 633 nghe tiếng la hét của chị T.M.Đ. (26 tuổi) nên chạy vào phòng ngủ kiểm tra.

Lúc này, họ nhìn thấy chị Đ. đang cầm dao tấn công con gái 3 tháng tuổi. Người thân đã đến can ngăn, nhưng cũng bị chị Đ. chống trả nên đành bỏ chạy.

Ngay sau đó, nhiều người hỗ trợ tìm cách khống chế thành công chị Đ., và đưa bé gái đi cấp cứu, nhưng bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công an phường Phú Lợi đã đến hiện trường đưa chị Đ. về trụ sở lấy lời khai. Bước đầu xác định, thời gian qua, người phụ nữ này điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (tỉnh Đồng Nai), Đ. vừa được bệnh viện cho về nhà vào ngày hôm qua (2/10).