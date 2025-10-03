Hai nữ sinh ẩu đả bên bờ sông ở TPHCM

Ngày 3/10, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau bên bờ sông. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày 1/10, tại bờ sông Sài Gòn, phường Hiệp Bình.

Hai nữ sinh ẩu đả bên bờ sông ở phường Hiệp Bình (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai cô gái (trong đó có 1 người mặc đồng phục trường học) lao vào đánh nhau, túm tóc, vật lộn xuống nền gạch.

Thời điểm đó, xung quanh hai cô gái là một nhóm nam nữ mặc trang phục học sinh. Khi thấy bạn bị thất thế, nhóm này lao vào đánh hội đồng người còn lại, tạo nên cảnh hỗn loạn.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng phường Hiệp Bình đang xác minh. Bước đầu, nhà chức trách xác định nhóm người xuất hiện trong clip là học sinh của một trường THCS và THPT trên địa bàn.