Cha dẫn con vào chùa ở TPHCM trộm tiền công đức

Ngày 3/10, Công an xã Bình Chánh, TPHCM, lập hồ sơ xử lý Trần Hoàng Nhân (SN 1986, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Hoàng Nhân bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 2/10, Công an xã Bình Chánh nhận tin báo từ người dân về việc có 2 đối tượng trộm cắp tiền từ thùng công đức của chùa Long Thọ. Cảnh sát đến hiện trường, mời Nhân cùng thiếu niên 11 tuổi về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai đến chùa Long Thọ để trộm tiền từ thùng công đức và dẫn theo con trai 11 tuổi để cảnh giới.

Theo cảnh sát, Nhân có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, cũng từ hành vi trộm tiền trong thùng công đức của các chùa.

Công an xã Bình Chánh thông báo đến người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khi thấy đối tượng lạ mặt xuất hiện xung quanh khu vực sinh sống, có biểu hiện nghi vấn thì liên hệ ngay cảnh sát khu vực hoặc công an xã để theo dõi, xử lý.