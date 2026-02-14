Bắt giam 2 tài xế đánh nhau sau va chạm xe ở TPHCM

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Lân (thứ 2 từ phải qua) và Bân bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 16h ngày 18/1, Đoàn Quang Lân lái ô tô lưu thông trên đường số 41 hướng ra đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, xảy ra va chạm với xe máy do Lê Thanh Bân cầm lái.

Sau va chạm, hai đối tượng đã sử dụng hung khí, lao vào đánh nhau, gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Vụ việc chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn.

Theo Công an TPHCM, gần đây, tình trạng mâu thuẫn khi tham gia giao thông nhưng các tài xế không kiềm chế, sử dụng bạo lực để giải quyết đang có chiều hướng phức tạp. Những hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công an thành phố khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh, hợp tác giải quyết theo đúng quy định; tuyệt đối không nóng nảy, manh động, sử dụng hung khí hoặc bạo lực.