Bị tài xế hành hung khi cứu người dưới gầm ô tô sau tai nạn ở TPHCM

Ngày 6/2, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh taxi công nghệ tông vào đuôi 2 chiếc xe máy, trong đó có xe đang dừng đỗ.

Theo nội dung trong clip, taxi công nghệ đang lưu thông đã tông vào 2 xe máy phía trước và một đống gạch bên đường. Tai nạn khiến một người đàn ông bị hất văng đi một đoạn và may mắn chỉ bị thương nhẹ, một người khác bị mắc kẹt dưới gầm ô tô.

Người đàn ông (áo đen) bị tài xế hành hung (Ảnh: Phạm Diện).

Phát hiện tại nạn, người đàn ông từ trong nhà chạy ra, kéo chiếc xe máy dưới gầm ô tô để giải cứu người đàn ông, bất ngờ bị tài xế taxi dùng hung khí hành hung.

Sau đó, cũng tài xế này đã cùng người dân nhấc phần đầu ô tô để giải cứu người đàn ông đưa ra ngoài. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người đã lên án hành vi côn đồ của tài xế và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hành vi trên.

Vụ tai nạn được xác định xảy ra vào tối 5/2, đường ĐT742, phường Vĩnh Tân, TPHCM.

Liên quan đến vụ tai nạn, Cảnh sát giao thông Công an TPHCM quản lý tuyến đường trên cho biết, đơn vị đang thu thập hồ sơ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.