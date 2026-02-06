Khởi tố tài xế đánh chết người sau va chạm xe ở Tây Ninh

Ngày 6/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Anh Nhật (44 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) để điều tra về tội Giết người, liên quan vụ hành hung tài xế ô tô sau va chạm xe khiến nạn nhân tử vong.

Khoảnh khắc Nhật đánh tài xế xe 7 chỗ bị thương nặng phải nhập viện (Ảnh: A.H.).

Trước đó, ngày 1/2, Nhật bị bắt khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó, nạn nhân trong vụ việc tử vong, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tội danh khác liên quan.

Theo thông tin ban đầu, lúc 11h55 ngày 30/1, ông N.V.H. (65 tuổi, ngụ TPHCM) lái ô tô 7 chỗ chạy trên đường ĐT825, hướng từ xã Hậu Nghĩa về xã Hòa Khánh.

Khi đến nút giao đường Ba Sa - Gò Mối, ông H. dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông. Lúc này, Mai Anh Nhật điều khiển xe bán tải vượt lên bên phải, đậu song song và xảy ra va chạm với ô tô của ông H.

Khi ông H. xuống xe để kiểm tra thì bị Nhật lao tới dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu. Dù nạn nhân ngã xuống đường, Nhật tiếp tục dùng chân đá vào người khiến ông H. gục tại chỗ.

Nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị, nhưng không qua khỏi.