Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, dương tính với 4 nhóm chất ma túy

Ngày 27/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh này vừa lập biên bản xử phạt tài xế V.T.D. (SN 2003, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) do có hành vi vi phạm nồng độ cồn, dương tính với 4 nhóm chất ma túy MDMA, KET, MET và AMP.

Tài xế D. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế D. sẽ bị xử phạt từ 36 đến 48 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Trước đó khoảng 0h20 ngày 26/10, tại đường tỉnh 186 thuộc xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra ô tô con biển số 34A-453.xx do anh V.T.D. điều khiển, phát hiện anh D. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.022mg/lít khí thở.

Anh D. dương tính với 4 nhóm chất ma tuý MDMA, KET, MET và AMP (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Đáng nói, cảnh sát và cơ quan y tế xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể anh D. phát hiện nam tài xế này dương tính với 4 nhóm chất ma túy MDMA, KET, MET và AMP.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế D., đồng thời hoàn thiện thủ tục bàn giao vụ việc cho Công an xã Bình Ca tiếp tục làm rõ.