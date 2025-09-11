Tài xế ô tô "vãi" đất ra đường, bị người dân phản ánh tới Cục trưởng CSGT

Chiều 11/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 1 C08 vừa lập biên bản xử phạt với lái xe Đ.D.H. (SN 1980, trú tại tỉnh Phú Thọ) do có hành vi để đất đá trên thùng xe rơi vãi xuống đường cao tốc gây nguy hiểm cho các xe đi phía sau.

Hình ảnh chiếc ô tô đầu kéo để đất đá rơi vãi xuống đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, lái xe H. sẽ bị phạt tiền 3 triệu đồng.

Trước đó, từ tin báo phản ánh của người dân tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08, Đội 1 đã tiến hành xác minh, xử lý tài xế ô tô đầu kéo vi phạm trên cao tốc.

Theo đó, vào lúc 14h35 ngày 9/9, tại km61 tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, ô tô đầu kéo biển số 19H-059.xx, kéo theo sơ mi rơ-mooc 19RM-005.xx để đất đá chở trên thùng xe rơi vãi xuống đường cao tốc, gây nguy hiểm cho các xe đi phía sau.

Sau khi xác minh, Đội 1 đã lập biên bản xử phạt với tài xế H.

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế cần tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.