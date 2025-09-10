Tài xế bị phạt 13 triệu đồng vì dừng ô tô sai quy định trên cao tốc

Sáng 10/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 1, C08 vừa lập biên bản xử phạt tài xế V.V.S. (SN 1992, trú tại xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai), do có hành vi dừng xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc.

Với vi phạm này, tài xế S. sẽ bị lập biên bản xử phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc xe khách dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, người dân phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 về việc, lúc 9h33 ngày 3/9, tại km208 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xe khách biển số 24B-007.xx có hành vi dừng xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi nhận được thông tin, Đội 1 đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.

Theo hình ảnh từ camera hành trình của một phương tiện đi cùng chiều xe khách nêu trên cho thấy, sau khi chiếc xe limousine dừng tại làn khẩn cấp, một số người trên xe đã mang theo đồ đạc đi xuống. Việc này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.