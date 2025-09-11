CSGT xử lý nhóm học sinh "đầu trần" phóng nhanh trên quốc lộ 32

Ngày 11/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 9 vừa xác minh, xử lý một nhóm học sinh có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển xe máy trên 50cm3, phóng nhanh trên quốc lộ 32.

Ngoài ra, cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt phụ huynh giao xe cho người không đủ điều kiện.

Hình ảnh nhóm học sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh trên quốc lộ 32 (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, ngày 9/9, người dân phản ánh tới số điện thoại đường dây nóng của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội về việc, một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 32, địa bàn xã Hoài Đức, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 9 khẩn trương xác minh, xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định rõ phương tiện, người điều khiển xe máy trong sự việc.

Cụ thể gồm: xe máy BKS 29AD-543.xx do em N.Đ.T. (SN 2009) điều khiển, phía sau chở em T.Đ.D. (SN 2009); xe máy BKS 29X5-830.xx do em T.T.T. (SN 2009) điều khiển, phía sau chở em N.T.B.H. (SN 2009); xe gắn máy BKS 29BB-036.xx do em N.H.Q. (SN 2009) điều khiển, chở em Đ.N.D. (SN 2009).

Nhóm học sinh tại cơ quan công an (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo cảnh sát, các học sinh trên đã vi phạm các lỗi gồm: không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mô tô trên 50cm3.

Cùng với việc xử lý vi phạm hành chính, công an đã mời phụ huynh, chủ phương tiện đến trụ sở để làm rõ trách nhiệm, xử lý, lập cam kết; đồng thời gửi danh sách học sinh vi phạm về nhà trường để phối hợp giáo dục, ngăn ngừa tái phạm.

Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, mọi thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông do người dân cung cấp đều được cơ quan công an xác minh, mời người vi phạm đến làm việc và xử lý kịp thời.