Tài xế bị phạt 9 triệu đồng sau bữa nhậu mừng ngày 20/10 ở TPHCM

Tối 20/10, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM, lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh, phường Tây Thạnh.

Lúc 21h, tổ công tác phát hiện anh B.K.U. (SN 1996, quê TP Huế) chạy xe máy trên đường Tây Thạnh có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy anh U. vi phạm nồng độ cồn 0,552mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, đăng ký xe, không xuất trình được thẻ căn cước khi được yêu cầu.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với anh U. (Ảnh: Hoàng Hướng).

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế ngay sau đó. Với nồng độ cồn vượt mức kịch khung, anh U. sẽ bị phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

"Hôm nay, công ty tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi uống khoảng 6 lon bia chung vui. Sau khi tan tiệc, tôi kiếm khách sạn để ngủ lại nhưng vì quên giấy tờ tùy thân nên phải tự chạy xe về nhà", nam thanh niên phân trần.

Trước đó 15 phút, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.H. (SN 1975, ngụ phường Bảy Hiền) vi phạm nồng độ cồn 0,259mg/lít khí thở. Theo quy định, ông H. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung bị Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Tối nay, mấy anh em làm chung tổ chức lễ 20/10 cho chị em phụ nữ, tôi uống vài lon chúc mừng, hưởng ứng ngày lễ. Trên đường về qua đây, tôi bị CSGT thổi phạt. Đây là lần đầu tôi vi phạm, tôi biết mức phạt cao và sẽ rút kinh nghiệm", ông H. nói.

Đại diện Phòng PC08 cho biết, sau 10 ngày triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy (tính từ ngày 11/10), lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 46 ô tô, 5.883 mô tô và 128 phương tiện khác. Đồng thời, các lực lượng tước giấy phép lái xe 1.082 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 2.306 trường hợp.

Sau khi chung vui tại bữa tiệc 20/10, ông H. bị CSGT thổi phạt vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong đó, hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 380 trường hợp vi phạm tốc độ; 15 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; 138 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 368 trường hợp điều khiển phương tiện đi vào đường cấm...

Thời gian qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố còn nhiều diễn biến phức tạp. Vi phạm nồng độ cồn, ma túy có xu hướng gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC08 tăng cường ra quân, xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, ma túy.