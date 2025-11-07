Tài xế ô tô BMW bị phạt 23 triệu đồng vì gắn biển số bị che lấp

Ngày 7/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 2 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt anh N.Đ.L. (SN 1977, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô gắn biển số bị che lấp.

Với vi phạm nêu trên, anh L. sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc ô tô nhãn hiệu BMW do tài xế L. điều khiển bị che khuất biển số (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, vào lúc 14h11 ngày 6/11, anh L. điều khiển ô tô con biển số 30K-466.xx nhãn hiệu BMW, gắn biển số bị che lấp. Sự việc xảy ra tại km30 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hải Phòng đi Hà Nội).

Nhà chức trách cho hay, hành vi vi phạm của tài xế ô tô trên bị camera hành trình của một phương tiện phía sau ghi lại và người dân đã phản ánh đến số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Sau đó Đội 2 đã xác minh, tra cứu dữ liệu đăng ký xe, tìm được chủ chiếc ô tô vi phạm.

Tài xế L. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế khi tham gia giao thông cần có ý thức và trách nhiệm, không nên “khôn lỏi” rồi dán, che chữ số trên biển số xe nhằm né phạt nguội.