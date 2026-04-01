Tài xế ô tô bị phạt 19 triệu đồng vì đi ngược chiều đường ở Hà Nội

Tối 31/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt với tài xế P.V.T. (SN 1990, quê Phú Thọ), do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều đường.

Với vi phạm trên, tài xế T. bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế T. điều khiển ô tô đi ngược chiều (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 22h27 ngày 30/3, tài xế T. điều khiển ô tô mang BKS 30B-339.xx có hành vi đi ngược chiều trên đường Phạm Văn Đồng, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân ghi hình, gửi tới Cục CSGT.

Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vào cuộc xác minh, mời tài xế vi phạm tới trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, tài xế T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cục CSGT cho biết, hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Lực lượng CSGT khuyến cáo, người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.