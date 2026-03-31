Camera AI bắt lỗi ô tô dừng đỗ sai quy định

Tối 30/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết thời gian qua, đơn vị này đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là việc sử dụng camera AI trong xử lý các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo cảnh sát, thực tế cho thấy tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định vẫn diễn ra tại nhiều tuyến phố trung tâm, khu vực đông dân cư, đặc biệt là tại khu vực cổng bệnh viện, nhà ga, bến xe, trường học… gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và làm mất mỹ quan đô thị.

Một tài xế taxi dừng đỗ xe sai quy định bị camera AI phát hiện, phạt nguội (Ảnh: Công an cung cấp).

"Trong khi đó, công tác xử lý trực tiếp gặp không ít khó khăn do phương tiện vi phạm thường dừng, đỗ trong thời gian ngắn, di chuyển ngay khi thấy lực lượng chức năng, hoặc diễn ra vào các khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện lớn, gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nêu.

Bên trong trung tâm "đầu não" của hệ thống gần 2.000 camera AI ở Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo vị đại diện, thông qua hệ thống camera AI, các hành vi dừng, đỗ sai quy định sẽ được CSGT ghi nhận liên tục 24/24h. Hình ảnh vi phạm được tự động thu thập, trích xuất biển số, lưu trữ dữ liệu, phục vụ công tác xác minh, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo hình thức phạt nguội.

Các phương tiện dừng, đỗ sai quy định ngay lập tức sẽ bị camera AI ghi nhận, xử lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách nhận định, việc sử dụng camera AI trong phạt nguội xe dừng, đỗ sai quy định sẽ góp phần khắc phục tình trạng vi phạm tái diễn, giảm áp lực cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường, đồng thời bảo đảm tính khách quan, chính xác trong quá trình xử lý.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không dừng, đỗ xe tùy tiện tại nơi có biển cấm, khu vực đông phương tiện.