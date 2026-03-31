Kẻ trộm xe bị CSGT phát hiện vì không đội mũ bảo hiểm

Ngày 31/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Huế cho biết đã phát hiện, ngăn chặn một đối tượng điều khiển xe máy vi phạm giao thông, qua đó làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông, đối tượng Gô còn bị phát hiện hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào lúc 10h50 ngày 30/3, lực lượng thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT thành phố Huế làm nhiệm vụ tại giao lộ Võ Chí Công - Tỉnh lộ 10, (phường Vỹ Dạ) đã phát hiện Đoàn Tân Gô (SN 2003, trú tại phường Mỹ Thượng) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Quá trình xử lý hành vi vi phạm giao thông, nhận thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng CSGT đã xác minh phương tiện mà Đoàn Tân Gô đang điều khiển là do trộm cắp tại khu vực chợ Đông Ba (phường Phú Xuân) mà có. Đối tượng đang trên đường mang tài sản trộm cắp về cất giấu thì bị phát hiện.

Hiện nay, đối tượng Gô cùng phương tiện đã được bàn giao cho Công an phường Phú Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.