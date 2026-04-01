CSGT phạt tài xế ô tô khách tạt đầu xe ôm công nghệ ở Hà Nội

Tối 31/3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 9 vừa lập biên bản xử phạt với anh T.T.T. (SN 1979, quê Ninh Bình), do có hành vi điều khiển ô tô khách tạt đầu xe khác trên đường.

Với vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị xử phạt 1,5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, vào lúc 11h40 ngày 30/3 tại quốc lộ 32 (địa phận xã Hoài Đức, TP Hà Nội), tài xế T. điều khiển xe khách BKS 29E-015.xx trong quá trình rẽ vào điểm để trả khách đã tạt đầu một lái xe ôm công nghệ.

Nhà chức trách cho hay, hành vi nêu trên của tài xế T. gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Hành vi vi phạm của lái xe T. đã bị người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 9 vào cuộc xác minh và mời lái xe vi phạm lên cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế T.T.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, các tài xế lái xe kinh doanh vận tải hành khách cần chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ, đón trả khách đúng nơi quy định; tuyệt đối không thực hiện các hành vi chuyển hướng đột ngột, dừng đỗ tùy tiện gây cản trở, nguy hiểm cho người tham gia giao thông