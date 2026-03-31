CSGT vào tận công trường yêu cầu tài xế rửa sạch xe trước khi ra đường

Chiều 31/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, nhằm giải quyết triệt để nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường, phát sinh từ các dự án xây dựng, đơn vị này đã chỉ đạo các đội CSGT địa bàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Theo cảnh sát, tại địa bàn Đội CSGT đường bộ số 6 đang triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm và khẩn cấp của thành phố như: Dự án xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc), hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm), cải tạo tuyến kênh Thụy Phương (bổ cập nước sông Tô Lịch, giảm úng ngập), hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ).

Nhà chức trách nhận định, đặc thù các dự án có quy mô lớn, thi công khẩn trương, nhu cầu vận chuyển đất đá, phế thải xây dựng cao, hoạt động liên tục ngày đêm. Các tuyến vận chuyển đi qua nhiều trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Võ Chí Công,… tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông, rơi vãi vật liệu, ô nhiễm môi trường, phương tiện vi phạm tải trọng, đi sai lộ trình.

Trước tình hình trên, Đội CSGT đường bộ số 6 đã phối hợp với công an cơ sở và các lực lượng liên quan chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, xác định rõ những tồn tại, bất cập tại từng công trình có ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

CSGT vào tận công trường, yêu cầu các lái xe rửa sạch bùn đất trên phương tiện trước khi đi ra đường (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trên cơ sở đó, Đội CSGT đường bộ số 6 đã tổ chức làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công, vận tải; thông qua trình chiếu video phóng sự thực tế để chỉ rõ vi phạm của từng công trình, yêu cầu đề ra giải pháp khắc phục cụ thể, đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, qua triển khai, nhiều công trình đã có chuyển biến tích cực như bố trí hệ thống cầu rửa xe, che phủ bạt kín phương tiện, tăng cường nhân lực vệ sinh môi trường, điều tiết phương tiện ra vào hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông xung quanh.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số công trình chưa khắc phục triệt để, để xảy ra tình trạng phương tiện ra vào gây rơi vãi bùn đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các trường hợp này đã được lực lượng CSGT nhắc nhở, yêu cầu khắc phục và đưa vào diện theo dõi, xử lý nếu tái phạm.

Ngoài ra, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 6 còn đẩy mạnh tuyên truyền “tận chân công trình”, trực tiếp làm việc với đội ngũ lái xe, công nhân thi công; dán pano hướng dẫn các quy định về bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực ra vào công trường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các lái xe.

Song song với đó, lực lượng CSGT còn tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận tải tại các công trình.

Lực lượng chức năng kiểm tra thành thùng phương tiện, giấy tờ của các lái xe ben, xe tải trong công trường (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ghi nhận trong sáng 31/3, Đội CSGT đường bộ số 6 còn tới tận các công trường để tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các lái xe ben, xe tải ra vào công trường thi công.

Theo đó, CSGT yêu cầu nhà thầu thi công, các lái xe, trước khi điều khiển phương tiện ra khỏi công trường đều phải xịt rửa sạch bùn đất bám trên xe; đồng thời kiểm soát đầy đủ các điều kiện về giấy tờ, kích thước thành thùng, tải trọng và điều kiện của người điều khiển phương tiện.