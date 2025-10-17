Người đàn ông mất tích khi uống bia ở bè cá trên sông

Trưa 17/10, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông ở xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 15/10, anh L.V.N. (SN 1985, trú tại thôn Minh Quang, xã Lương Sơn) và anh L.V.K. (SN 1985, trú cùng thôn) đến chơi tại bè cá của anh L.X.T. (thôn Lửa, xã Yên Nhân).

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trên sông (Ảnh: Cao Hường).

Sau đó 3 người ngồi uống bia ở bè cá. Đến khoảng 20h cùng ngày, anh N. ra khu vực ngoài bè cá, cách chỗ ngồi khoảng 6m. Một lúc sau, không thấy anh N. quay trở lại nên 2 người bạn tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 17/10, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.