Lâm Đồng phát triển hạ tầng để trở thành khu vực kinh tế động lực

Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc với sự tham dự của 498 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 124.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Lâm Đồng được khai mạc sáng 10/10 (Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng).

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo nhiều địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, cho biết, đại hội là dấu mốc chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt sau sự kiện hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dự đại hội (Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng).

“Với ý nghĩa đặc biệt, trách nhiệm lớn lao trước đảng bộ và nhân dân, đại hội lần này biểu thị quyết tâm, thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó bao gồm: Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Bí thư Y Thanh Hà Niê Kđăm nói.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, tuy còn một số hạn chế, khuyết điểm, song tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng phát triển thời gian tới. Chính trị - xã hội của địa phương được ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại đại hội (Ảnh: Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng).

Ông Hồ Văn Mười cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân (GRDP) khoảng 10-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 6.700-7.500USD; đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên.

Tỉnh Lâm Đồng cũng xác định đẩy mạnh liên kết với vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, các trung tâm kinh tế lớn của cả nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời xác định mô hình tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tư nhân; lấy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số làm động lực, tạo dư địa cho phát triển; phấn đấu là khu vực kinh tế động lực.