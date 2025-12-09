Xe đầu kéo container lật nhào khi ôm cua lên cầu vượt cửa ngõ TPHCM

Khoảng 11h40 ngày 9/12, nam tài xế lái xe đầu kéo container biển số 50H-252.xx trên xa lộ Hà Nội, theo hướng ngã tư Thủ Đức đi Suối Tiên.

Hiện trường vụ lật xe đầu kéo container (Ảnh: CTV).

Khi đến nút giao cầu vượt Trạm 2, phường Tăng Nhơn Phú (trước đây là phường Tân Phú, TP Thủ Đức), tài xế cho xe rẽ vào đường nhánh để lên cầu. Trong lúc ôm cua, phương tiện bất ngờ chao đảo rồi lật nhào qua trái.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo container nằm chắn gần hết làn đường, phương tiện hư hỏng, một đoạn lan can xiêu vẹo do container va trúng, may mắn nam tài xế không bị thương.

Công an phường Tăng Nhơn Phú và Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08, Công an TPHCM) đến điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.