Tài xế bị phạt 11 triệu đồng vì trả khách ngay trên đường cao tốc
(Dân trí) - Lực lượng chức năng vừa xử lý một tài xế ô tô có hành vi trả khách ngay trên đường cao tốc. Hình ảnh tài xế vi phạm được người dân ghi nhận và gửi tới Cục CSGT.
Ngày 11/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt với anh N.Đ.H. (SN 1987, trú tại tỉnh Thái Nguyên) do có hành vi điều khiển ô tô khách trả khách ngay tại đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Với vi phạm trên, tài xế H. sẽ bị phạt 11 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Trước đó, từ phản ánh của người dân tới C08 về việc một chiếc ô tô khách trả khách sai quy định trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã vào cuộc làm rõ.
Qua xác minh cho thấy, vào lúc 16h55 ngày 3/9, anh H. điều khiển ô tô khách BKS 20H-032.xx có hành vi trả khách tại km49 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Cảnh sát sau đó đã lập biên bản xử phạt với nam tài xế.
Cục CSGT vừa công khai số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
Theo Cục CSGT, người dân và các tổ chức có thể gọi điện hoặc nhắn tin (SMS, Zalo) đến các số điện thoại được công khai để phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, hoặc góp ý về hoạt động của lực lượng CSGT.
Ngoài ra, nhân dân cũng có thể phản ánh thông tin qua số điện thoại trực ban của Cục CSGT (06923.42608 hoặc 0995.67.67.67); số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); tổng đài 19008099.
Đường dây nóng của Bộ Công an tiếp nhận tin phản ánh về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an: 090.111.6789.