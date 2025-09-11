Tài xế bị phạt 11 triệu đồng vì trả khách ngay trên đường cao tốc

Ngày 11/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt với anh N.Đ.H. (SN 1987, trú tại tỉnh Thái Nguyên) do có hành vi điều khiển ô tô khách trả khách ngay tại đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Hình ảnh tài xế H. dừng xe ngay trên đường cao tốc để trả khách gây nguy hiểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, tài xế H. sẽ bị phạt 11 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, từ phản ánh của người dân tới C08 về việc một chiếc ô tô khách trả khách sai quy định trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã vào cuộc làm rõ.

Qua xác minh cho thấy, vào lúc 16h55 ngày 3/9, anh H. điều khiển ô tô khách BKS 20H-032.xx có hành vi trả khách tại km49 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Cảnh sát sau đó đã lập biên bản xử phạt với nam tài xế.