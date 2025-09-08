Tài xế xe khách bị phạt vì quay đầu, đi ngược chiều cao tốc

Tối 8/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội 1, Cục CSGT (C08, Bộ Công an), cho biết đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.V.H. (SN 1979, quê Lai Châu) do có hành vi điều khiển xe khách đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hình ảnh tài xế xe khách ngang nhiên quay đầu, đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm này, tài xế H. sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, người dân phản ánh tới Cục CSGT về việc, vào lúc 2h35 ngày 3/9, tại km294+500 tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, ô tô khách biển số 25F-001.xx có hành vi quay đầu xe, đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Sau khi xác minh làm rõ, ngày 8/9, Đội 1 đã lập biên bản xử phạt với tài xế H..

Cũng trong ngày 8/9, Đội 1 đã lập biên bản xử phạt với lái xe N.V.D. (SN 1980, quê Hưng Yên) do có hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép.

Với vi phạm này, anh D. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc xe khách vượt phải gây nguy hiểm (Ảnh: Cục CSGT).

Trước đó, vào lúc 12h29 ngày 6/9, tại km223+500 tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, anh D. điều khiển ô tô khách biển số 29B-098.xx đã vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia trên tuyến cao tốc.

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế cần tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cục CSGT cho biết, số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.