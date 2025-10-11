Tài xế bị đá vùi lấp, tử vong trong thùng xe tải

Ngày 11/10, tin từ UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm một người tử vong.

Khoảng 14h30 ngày 10/10, tài xế P.V.T. (SN 1975, trú tại thành phố Đà Nẵng) đưa xe vào mỏ đá của Công ty Cổ phần ABH Hà Nội chi nhánh Quảng Ngãi, để chở đá.

Hoạt động của các mỏ đá tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động (Ảnh minh họa: Quốc Triều).

Người này đưa xe tải vào vị trí nhận đá rồi dừng lại leo lên thùng xe kiểm tra. Đúng lúc này, tài xế lái máy xúc đổ một lượng lớn đá xay vào thùng xe tải khiến ông T. bị vùi lấp.

Đến 17h30 cùng ngày, công nhân của mỏ đá mới phát hiện sự việc. Tài xế được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Vạn Tường cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám nghiệm hiện trường, thu thập các thông tin liên quan để làm rõ vụ tai nạn.