Một liên danh bị hủy kết quả trúng đấu giá 7 mỏ đất gần 85 tỷ đồng

Ngày 8/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 mỏ đất san lấp.

Liên danh Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dung Quất và Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO trúng đấu giá quyền khai thác 7 mỏ đất nằm trên địa bàn các xã Vạn Tường, xã Bình Sơn và xã Đông Sơn.

Đầu năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đấu giá 11 mỏ đất (Ảnh minh họa: Quốc Triều).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện liên danh Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dung Quất và Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO tham gia đấu giá, được công nhận kết quả trúng đấu giá chưa đảm bảo quy định pháp luật về đấu giá khoáng sản.

UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định hủy kết quả trúng đấu giá của 7 mỏ đất này. Tỉnh Quảng Ngãi giao các cơ quan liên quan hoàn trả số tiền mà 2 công ty đã đặt trước để tham gia đấu giá.

Tháng 7, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 11 mỏ đất. Trong đó, liên danh Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dung Quất và Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO trúng đấu giá 7 mỏ với tổng số tiền gần 85 tỷ đồng.