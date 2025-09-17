Bị xe tải ép vào tường, tài xế tử vong

Tối 17/9, ông Ngô Hoàng Khanh, Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (Nghệ An), xác nhận vào cuối giờ chiều cùng ngày, tại khu vực chợ Diễn Xuân xảy ra vụ tai nạn khiến nam tài xế xe tải tử vong. Nạn nhân là anh N.V.C. (trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Nam tài xế tử vong trong tư thế bị cánh cửa xe ép vào tường (Ảnh: D. Châu).

Theo hình ảnh camera an ninh của hộ dân cạnh hiện trường ghi lại, tài xế N.V.C. điều khiển xe tải lùi vào gara. Sau đó nam tài xế xuống kiểm tra phía đầu phương tiện rồi đi vòng sang ghế lái.

Lúc này chiếc xe có dấu hiệu chuyển động mạnh ở cự ly ngắn.

Nghe tiếng động, người dân xung quanh gara chạy đến, phát hiện cửa xe bên ghế lái mở, tài xế N.V.C. kẹt giữa cánh cửa xe và bờ tường. Dù người dân đưa tài xế ra khỏi khu vực bị mắc kẹt nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên bước đầu xác định đây là một vụ tai nạn.

Thi thể nam tài xế đã được gia đình đưa về tổ chức an táng.