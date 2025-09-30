Bắt khẩn cấp nữ giám đốc một doanh nghiệp nổi tiếng ở Quảng Ngãi

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thị Minh Lý (SN 1974, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), để điều tra tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Lý và thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ điều tra.

Công ty của bà Phạm Thị Minh Lý hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, vận tải (Ảnh: Nguyễn Công).

​Theo cơ quan điều tra, bà Phạm Thị Minh Lý đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Minh Lý.

​Công ty TNHH Lý Tuấn khá nổi tiếng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, vận tải ở Quảng Ngãi. Doanh nghiệp này có liên quan đến vụ chìm tàu kéo và sà lan chở đá làm 4 người chết, 5 người mất tích từng gây xôn xao dư luận.

Năm 2024, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), nhà thầu ký hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn cung cấp đá. Công ty này thuê tàu kéo và sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà (thành phố Đà Nẵng) ra đảo Lý Sơn.

Khoảng 4h ngày 24/4/2024, tàu kéo và sà lan chở đá gặp nạn trên vùng biển Quảng Ngãi. Vụ việc làm 4 người chết, 5 người mất tích.

Tháng 5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án để điều tra tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Tháng 8, Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn điều tra theo quy định.