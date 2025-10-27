Ô tô lao khỏi đường tông cây xanh, người dân giải cứu tài xế ở TPHCM

Lúc 10h45 ngày 27/10, nam tài xế lái chiếc ô tô 7 chỗ trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng cầu vượt Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Khi còn cách điểm giao với đường số 20 khoảng 100m, phường Hiệp Bình (trước đây là phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức), phương tiện bất ngờ lao xuống bãi đất trống ven đường, tông vào cây xanh.

Người đi đường đến kiểm tra và phát hiện nam tài xế bất tỉnh trong ô tô. Nhiều người đã tìm cách phá cửa xe, giải cứu nạn nhân ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu.

Công an phường Hiệp Bình và đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đến xử lý hiện trường.