Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, 2 người nhập viện

Ngày 20/10, trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra tai nạn giao thông giữa 3 ô tô, khiến 2 tài xế bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, ô tô mang biển kiểm soát 64C-07xxx lưu thông hướng Bắc - Nam, khi đến Km42+200 đã tông vào đuôi ô tô tải mang biển kiểm soát 79H-00xxx di chuyển cùng chiều.

Xe tải liên quan vụ tai nạn bị hư hỏng phần đầu (Ảnh: A Núi).

Sau cú va chạm đầu tiên, xe tải biển số Vĩnh Long (64) tiếp tục va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 37H-65xxx đang dừng bên lề đường.

Tai nạn khiến 2 tài xế bị thương phải đưa đi cấp cứu. Các phương tiện liên quan hư hỏng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cũng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.