Nữ tài xế lái ô tô húc văng xe máy lên sạp trái cây, lao thẳng vào trụ điện

Sáng 16/10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại giao lộ Ông Ích Khiêm - Hải Phòng (khu vực chợ Tam Giác, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) khiến 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, ô tô biển kiểm soát Đà Nẵng lưu thông trên đường Ông Ích Khiêm, khi đến ngã tư giao với đường Hải Phòng thì va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều.

Ô tô tông thẳng vào trụ điện, vỡ toác đầu (Ảnh: Hoài Sơn).

Chưa dừng lại, ô tô tiếp tục lao lên lề, đâm vào khu vực sạp bán trái cây bên đường và lao thẳng vào trụ điện.

Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu. Nữ tài xế ô tô bị thương nhẹ.

Xe máy bị hư hỏng, văng lên nằm trên sạp trái cây (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng, văng lên sạp trái cây. Ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, bung túi khí.

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn và điều tra nguyên nhân.