Tai nạn liên hoàn trên cao tốc, 2 xe dính vào nhau di chuyển thêm 1km

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan vào tối 7/10, đoạn qua địa phận thành phố Huế, khiến một người tử vong và nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 20h cùng ngày, tại km7 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Huế, ô tô tải mang biển số 50H-543.xx, do tài xế P.H.V. (SN 1983) điều khiển, chở theo phụ xe N.T.T. (SN 1992), cùng trú tại Gia Lai đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khi đến địa điểm trên, ô tô tải bất ngờ mất phanh, tông mạnh vào phía sau xe đầu kéo mang biển số 77H-045.xx, do tài xế N.N.N. (SN 1987, trú tại Phú Thọ) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến hai phương tiện dính chặt vào nhau và tiếp tục di chuyển khoảng 1km.

Sau đó, xe tải bật ra và tiếp tục va chạm với xe con mang biển số 92A-098.xx, do anh T.C.T. (SN 1979, trú tại Đà Nẵng) điều khiển, đang di chuyển theo chiều ngược lại. Trên xe con lúc này có 3 hành khách mang quốc tịch Nga.

Các phương tiện hư hỏng nặng sau vụ tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Vụ tai nạn liên hoàn khiến phụ xe tải N.T.T. tử vong tại chỗ. Ba khách nước ngoài trên xe con bị xây xát nhẹ. Tất cả các phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm.

Cơ quan chức năng thành phố Huế đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.