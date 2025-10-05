Dừng xe trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ quay phim, nam tài xế bị xử phạt

Ngày 5/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã làm việc và lập biên bản đối với tài xế dùng flycam quay phim trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

CSGT làm việc với tài xế vi phạm (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, lúc 8h ngày 2/10, anh N.T.A. (SN 1991, ngụ xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ô tô đến làn dừng khẩn cấp của cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại đoạn Km122+900 thì dừng lại.

Cảnh sát cho biết tại đây, nam tài xế đã dùng flycam ghi hình cảnh vật xung quanh. Ngày 4/10, anh T.A. đăng clip lên trang TikTok cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, với hành vi vi phạm trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi Dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Với lỗi trên, anh T.A. sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng, bị trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Khoảnh khắc anh T.A. dùng flycam ghi hình cảnh vật xung quanh (Ảnh: Mạng xã hội).

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 khuyến cáo, làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc (bao gồm cả làn dừng xe khẩn cấp cách quãng) chỉ dành cho các xe bị sự cố hoặc các trường hợp bất khả kháng buộc phải dừng, đỗ xe và khi dừng, đỗ phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; không được dừng, đỗ xe tùy tiện trên đường cao tốc.

Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.