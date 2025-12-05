Tài khoản "nổ" 200 triệu đồng từ người lạ, thanh niên báo ngay công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, mới đây anh Vũ Tuấn Phương (21 tuổi, trú tại khu Suông 2, xã Phú Khê, Phú Thọ) nhận được 200 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Ngay lập tức, anh Phương tìm tới Công an xã Phú Khê để được hỗ trợ tìm kiếm người chuyển nhầm tiền.

Tiến hành xác minh, công an làm rõ người chuyển nhầm 200 triệu đồng nói trên là anh Lê Quý Kỳ, 45 tuổi, trú ở khu Bình Phú, xã Cẩm Khê, Phú Thọ.

Công an xã Phú Khê làm thủ tục bàn giao tài sản cho người chuyển nhầm (Ảnh: Tiến Dũng).

Công an xã Phú Khê đã mời anh Kỳ đến làm thủ tục nhận lại tài sản của mình. Cảm kích khi nhận lại tiền, anh Kỳ viết thư cảm ơn gửi đến anh Vũ Tuấn Phương và Công an xã Phú Khê.

Công an khuyến cáo khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng mà cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như mã OTP hay mật khẩu cho bất kỳ ai để tránh rủi ro lừa đảo. Việc chiếm giữ trái phép số tiền do người khác chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.