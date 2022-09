Thư ký tòa soạn báo nhận 200 triệu đồng để gỡ bài trên Facebook

Ngày 19/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đang tạm giữ ông Phùng Thanh Bình (hiện là thư ký một cơ quan báo chí có trụ sở ở Hà Nội) để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 16/9, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn tố cáo của đại diện lãnh đạo Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ (trụ sở ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về việc Phùng Thanh Bình yêu cầu đưa 200 triệu đồng để gỡ bài đăng liên quan đến trường này trên trang trên Fanpage "Báo chí Điều tra".

Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, tiến hành xác minh, làm rõ.

Quá trình xác minh, cơ quan an ninh điều tra phát hiện Phùng Thanh Bình đang nhận số tiền 200 triệu đồng của anh Hoàng Mạnh L. (cán bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ) ở gần tòa nhà Luxury Park View (trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hiện đơn vị đã ra quyết định tạm giữ đối với ông Phùng Thanh Bình để điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.