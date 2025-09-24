Tài khoản bất ngờ tăng thêm 250 triệu đồng, người phụ nữ báo công an

Ngày 24/9, lãnh đạo Công an xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết chị Văn Thị Hiền (ở xã Sơn Tịnh) đã chuyển trả số tiền 250 triệu đồng cho bà Nguyễn Ngọc Phương Thảo (49 tuổi, trú tại TPHCM).

Trước đó, chị Hiền phát hiện tài khoản ngân hàng tăng thêm 250 triệu đồng. Sau khi kiểm tra kỹ các thông tin liên quan, chị xác định có người đã chuyển khoản nhầm. Chị Hiền báo sự việc với Công an xã Sơn Tịnh.

Chị Hiền cùng Công an xã Sơn Tịnh đến ngân hàng chuyển trả tiền cho bà Thảo (Ảnh: Công an Sơn Tịnh).

Công an phối hợp với ngân hàng tra soát giao dịch và xác định người chuyển khoản nhầm là bà Nguyễn Ngọc Phương Thảo. Sau đó, chị Hiền cùng công an đến ngân hàng làm thủ tục hoàn trả tiền cho bà Thảo.

Sau khi nhận lại tiền, bà Nguyễn Ngọc Phương Thảo đã viết thư cảm ơn Công an xã Sơn Tịnh và chị Văn Thị Hiền.