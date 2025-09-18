Trích xuất camera truy tìm người bỏ thi thể bé trai vào thùng rác

Ngày 18/9, một lãnh đạo xã Sơn Hạ cho biết, lực lượng công an đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh nhằm tìm ra người đã bỏ thi thể bé trai sơ sinh vào thùng rác.

Xã Sơn Hạ là xã miền núi, dân cư thưa thớt. Mặt khác, sự việc xảy ra vào ban đêm nên gây khó khăn cho công tác điều tra.

Công nhân vệ sinh môi trường phát hiện thi thể bé trai sơ sinh trong thùng rác (Ảnh: Công an Sơn Hạ).

Nhà một hộ dân tại khu vực đặt thùng rác có camera an ninh hướng ra đường. Tuy nhiên, camera này bị một bức tường che chắn nên không ghi được hình ảnh người đã bỏ cháu bé vào thùng rác.

Công an đang mở rộng việc kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh trên các tuyến đường dẫn đến ngã ba Hà Thành để xác định thủ phạm.

Lãnh đạo xã Sơn Hạ cho biết thêm, sau khi công an hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, xã đã thuê đội mai táng để chôn cất thi thể cháu bé.

Như Dân trí thông tin, khoảng 3h ngày 16/9, công nhân vệ sinh môi trường phát hiện thi thể một bé trai nằm trong thùng rác đặt tại ngã ba Hà Thành (xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi), liền trình báo công an.

Nhận tin báo, công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Cơ quan công an phát thông báo đề nghị người dân có thông tin liên quan về vụ việc cần cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.