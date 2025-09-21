Người phụ nữ báo công an khi nhận 190 triệu đồng từ tài khoản lạ chuyển đến

Ngày 21/9, theo thông tin từ UBND xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau), một người dân ở xã đã trả lại số tiền lớn được người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Chị T. đến trình báo công an khi nhận số tiền từ tài khoản lạ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 19/9, chị V.T.T. (41 tuổi, trú tại ấp 4, xã Khánh Lâm) đến công an xã trình báo việc phát hiện 190 triệu đồng được người lạ chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Lâm phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng xác định người chuyển tiền nhầm cho chị T. là bà C. (trú tại tỉnh Tây Ninh).

Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục, chị T. đã chuyển trả số tiền 190 triệu đồng cho người chuyển nhầm.