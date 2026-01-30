Tài khoản bất ngờ nhận 1 tỷ đồng, người phụ nữ báo công an

Ngày 30/1, Công an xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An cho biết đã xác minh và hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng cho người dân bị chuyển khoản nhầm.

Trước đó ngày 14/1, chị Trần Thị Nguyệt (trú tại xóm Tràng Sơn, xã Hợp Minh) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân của mình nhận được 1 tỷ đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy đây có thể là một giao dịch nhầm lẫn, chị Nguyệt đã đến Công an xã Hợp Minh trình báo sự việc.

Chị Trần Thị Nguyệt trình báo sự việc tại Công an xã Hợp Minh (Ảnh: Công an xã Hợp Minh).

Qua quá trình xác minh, Công an xã Hợp Minh đã xác định chủ tài khoản thực hiện giao dịch nhầm là chị Phạm Thị Thúy Vân (SN 1974, trú tại khu phố 7, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Làm việc với cơ quan công an, chị Vân cho biết sự việc xảy ra do bất cẩn trong quá trình giao dịch ngân hàng. Khi đang hoang mang và lo lắng về số tiền lớn bị chuyển nhầm, chị Vân đã nhận được thông báo từ Công an xã Hợp Minh.

Để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn cho cả hai bên do khoảng cách địa lý, Công an xã Hợp Minh đã cử cán bộ trực tiếp phối hợp cùng chị Nguyệt đến ngân hàng để hoàn tất thủ tục hoàn trả 1 tỷ đồng cho chị Vân một cách nhanh chóng và đúng quy trình.

Nhận lại được số tiền lớn, chị Vân bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến tinh thần trách nhiệm, tận tâm của lực lượng Công an xã Hợp Minh, cũng như hành động trung thực của chị Trần Thị Nguyệt.