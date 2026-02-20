Tắc cục bộ trước hầm Thần Vũ trên cao tốc Bắc - Nam

Chiều 20/2, nhiều bạn đọc phản ánh tới phóng viên Dân trí về tình trạng ùn ứ giao thông trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, khu vực trước hầm Thần Vũ (đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu cũ, Nghệ An).

Theo ghi nhận, hàng trăm phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam đã bị chậm lại, xếp hàng kéo dài nhiều km. Đến khoảng 17h45, tình trạng ùn ứ vẫn tiếp diễn, các xe di chuyển chậm, nhích từng đoạn trước cửa hầm, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Các phương tiện ùn ứ trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu cũ (Ảnh: Nguyễn Cảnh).

Anh Nguyễn Cảnh (trú tại phường Thành Vinh, Nghệ An), cho biết khi di chuyển từ Hoàng Mai về phường Thành Vinh, anh phải chờ gần cả tiếng đồng hồ và phải di chuyển chậm cho đến thời điểm này.

“Các phương tiện di chuyển rất chậm, không rõ nguyên nhân có phải do tai nạn hay không. Tình trạng ùn ứ kéo dài khiến nhiều người mệt mỏi”, anh Cảnh chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Đội 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết thời điểm trên không ghi nhận tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực hầm Thần Vũ.

Theo vị đại diện, nguyên nhân chủ yếu do lưu lượng phương tiện tăng cao, trong khi đoạn trước cửa hầm có thiết kế 2 làn xe nhập vào 1 làn khi qua hầm, dẫn đến hiện tượng dồn ứ cục bộ, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.

“Tình trạng ùn ứ đã xuất hiện từ sáng và kéo dài do xe đông. Đây là điểm dễ xảy ra giảm tốc do phương tiện nhập làn. Lực lượng chức năng đã phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông”, vị đại diện Đội 4 thông tin.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, trong thời gian lưu lượng phương tiện tăng, người dân có thể cân nhắc lựa chọn di chuyển theo tuyến quốc lộ 1A để tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn và chủ động thời gian hành trình.