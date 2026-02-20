Mùng 4 Tết, CSGT xử lý gần 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Chiều 20/2 (mùng 4 Tết), Cục CSGT, Bộ Công an cho biết trong ngày, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông làm chết 17 người, bị thương 27 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, tai nạn đã giảm 18 vụ (giảm 37,5%), giảm 13 người chết (giảm 43,33%), giảm 2 người bị thương (giảm 6,9%).

Theo Cục CSGT, sáng mùng 4 Tết, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc như Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh vắng vẻ.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Nguyễn Tú).

Ngoài ra, các tuyến đường nội thành Hà Nội như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và các bến xe trung tâm: Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... lưu lượng người và phương tiện không quá đông, các cổng ra vào của bến xe thông thoáng, giao thông thuận lợi.

Trong ngày mùng 4 Tết, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 8.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 63 ô tô, hơn 3.500 xe máy, 115 phương tiện khác; tước 346 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm hơn 2.100 giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, trong số hơn 8.200 trường hợp vi phạm có gần 3.500 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; gần 1.600 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Cũng trong ngày mùng 4 Tết, các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã bố trí 53 ca, 131 lượt cán bộ chiến sĩ; kiểm soát hơn 2.400 phương tiện, kiểm tra, lập biên bản 11 trường hợp vi phạm.