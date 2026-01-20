Sửa căn hộ trên "đất vàng" để tái định cư cho người dân TPHCM

Ngày 20/1, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Sĩ Nam cùng đoàn công tác kiểm tra việc sửa chữa chung cư R6 và R7 tại khu tái định cư Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM).

Đây là 2 lô chung cư được ký quỹ hàng trăm căn hộ để phục vụ tái định cư cho các hộ dân di dời từ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, Vành đai 2 và dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, thị sát việc chuẩn bị căn hộ tái định cư cho người dân tại khu tái định cư Thủ Thiêm, phường An Khánh (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, đã có những cư dân đầu tiên nhường đất phục vụ dự án Vành đai 2 được chuyển đến căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm. Sở Xây dựng đang đôn đốc việc sửa chữa, cải tạo các căn hộ sau thời gian dài không sử dụng.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (đơn vị được giao quản lý các tòa chung cư tại Thủ Thiêm), cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, phấn đấu đưa các hộ dân tại dự án rạch Xuyên Tâm về tái định cư, ổn định cuộc sống trước Tết Bính Ngọ 2026.

Dự kiến, Sở Xây dựng TPHCM chuẩn bị 141 căn hộ tại lô R7 và hơn 50 căn tại lô R6 để phục vụ người dân di dời từ dự án rạch Xuyên Tâm.

Lô chung cư R6, R7 trong tổng thể 9 lô chung cư tại khu tái định cư Thủ Thiêm (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo ghi nhận hiện trạng, lô chung cư R7 đã có nhiều hộ dân tái định cư dọn về sinh sống nhiều năm qua. Trong khi đó, lô chung cư R6 vẫn bỏ trống hoàn toàn. Cả 2 lô chung cư đều xuất hiện tình trạng xuống cấp, phải cải tạo, sửa chữa.

Trước đó, ngày 23/9/2025, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã thị sát dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm. Lãnh đạo thành phố yêu cầu toàn bộ công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng phải hoàn tất trong tháng 11/2025.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, UBND TPHCM xác định nhiệm vụ mà Bí thư Thành ủy giao chưa đạt được. Nguyên nhân chủ yếu là quỹ nhà tái định cư và nhà ở xã hội chưa được bàn giao kịp thời.

Một căn hộ tại lô chung cư R7 đang được sửa chữa (Ảnh: Ngọc Tân).

UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng khẩn trương sửa chữa các căn hộ chung cư phục vụ tái định cư, hoàn thành trước ngày 30/3 để sớm bàn giao cho người dân ổn định cuộc sống.

Cũng trong sáng 20/1, đoàn công tác của Sở Xây dựng đã thị sát các quỹ đất nền phục vụ tái định cư dự án Vành đai 3, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam... trên địa bàn TP Thủ Đức cũ.

Đoàn công tác của Sở Xây dựng TPHCM khảo sát quỹ đất tái định cư tại khu đô thị Đông Tăng Long, phường Long Phước (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, Sở Xây dựng TPHCM xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là tiếp tục di dời nhà ven kênh, rạch gắn với chỉnh trang đô thị. Trong đó, Sở Xây dựng rà soát, phân bổ nhà ở, đất ở thuộc tài sản công phục vụ tái định cư.