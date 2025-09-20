TPHCM đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm trong 6 tháng tới
(Dân trí) - Sau nhiều năm rà soát quy trình, UBND TPHCM chính thức ban hành quyết định bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư bỏ hoang tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký quyết định bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư và hạ tầng phụ trợ tại các lô R1, R2, R3, R4, và R5 thuộc phường An Khánh (Khu Đô thị mới Thủ Thiêm).
Quyết định đấu giá tài sản tại 5 lô chung cư này có hiệu lực kể từ ngày ký (18/9) và kéo dài đến hết ngày 15/3/2026 (tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành).
Trong đó, các lô R1, R2 và R3 có 2.220 căn hộ, do liên danh Vietinbank - Thuận Việt - Trường Sơn - CC1 đầu tư xây dựng. Lô R4 và R5 có tổng số căn hộ là 1.570, do liên danh Tổng công ty CP Thương mại Xây dựng - Công ty POS - AC Co.Ltd thực hiện.
Ngoài các căn hộ, tài sản được bán đấu giá còn bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ tiện ích công cộng đi kèm.
Để đi tới quyết định bán đấu giá, UBND TPHCM đã rà soát, căn cứ các văn bản luật, chủ trương được Chính phủ, Bộ Xây dựng và Thành ủy TPHCM ban hành trong nhiều năm qua. Lý do chính để bán đấu giá là các căn hộ không còn nhu cầu sử dụng để bố trí tái định cư.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được giao tổ chức bán tài sản; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác đấu giá theo kế hoạch đã ban hành.
Theo quy trình, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị đấu giá tài sản công. Toàn bộ tiền thu được từ việc đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước (sau khi đã trừ chi phí đấu giá).
Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, 3.790 căn hộ mà thành phố sắp đấu giá vốn nằm trong chương trình đầu tư xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Chương trình này được Thành ủy và UBND TPHCM nhiệm kỳ 2005-2010 thông qua để tái định cư tại chỗ cho khoảng 15.000 hộ dân phải di dời khi thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Đến năm 2016, các tòa chung cư tái định cư và hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thiện. Lúc này, kết quả rà soát nhu cầu tái định cư cho thấy nhiều người dân không chấp nhận phương án tái định cư hoặc chọn nhận tiền bồi thường để tự mua nhà ở nơi khác.
Điều này dẫn đến việc dư thừa 3.790 căn hộ tái định cư. Các căn hộ đã tồn tại gần 1 thập kỷ trong tình trạng bị bỏ hoang, chỉ được sử dụng trong vài tháng làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 (hồi năm 2021).