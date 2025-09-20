TPHCM đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm trong 6 tháng tới

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký quyết định bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư và hạ tầng phụ trợ tại các lô R1, R2, R3, R4, và R5 thuộc phường An Khánh (Khu Đô thị mới Thủ Thiêm).

Quyết định đấu giá tài sản tại 5 lô chung cư này có hiệu lực kể từ ngày ký (18/9) và kéo dài đến hết ngày 15/3/2026 (tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành).

Sơ đồ các lô chung cư tại Khu tái định cư Thủ Thiêm (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trong đó, các lô R1, R2 và R3 có 2.220 căn hộ, do liên danh Vietinbank - Thuận Việt - Trường Sơn - CC1 đầu tư xây dựng. Lô R4 và R5 có tổng số căn hộ là 1.570, do liên danh Tổng công ty CP Thương mại Xây dựng - Công ty POS - AC Co.Ltd thực hiện.

Ngoài các căn hộ, tài sản được bán đấu giá còn bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ tiện ích công cộng đi kèm.

Để đi tới quyết định bán đấu giá, UBND TPHCM đã rà soát, căn cứ các văn bản luật, chủ trương được Chính phủ, Bộ Xây dựng và Thành ủy TPHCM ban hành trong nhiều năm qua. Lý do chính để bán đấu giá là các căn hộ không còn nhu cầu sử dụng để bố trí tái định cư.

5 lô nhà tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã bị bỏ hoang, xuống cấp suốt nhiều năm (Ảnh: Ngọc Tân).

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được giao tổ chức bán tài sản; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác đấu giá theo kế hoạch đã ban hành.

Theo quy trình, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị đấu giá tài sản công. Toàn bộ tiền thu được từ việc đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước (sau khi đã trừ chi phí đấu giá).