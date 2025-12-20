Sóng “nuốt chửng” bờ biển, bãi tắm bị phá nát, rừng dương bật gốc

Tại xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, tình trạng sạt lở, xâm thực bờ biển diễn ra nghiêm trọng sau các đợt mưa bão liên tiếp. Sóng lớn liên tục đánh thẳng vào bờ, phá nát bãi tắm cộng đồng Trung Giang, cuốn trôi lớp cát tự nhiên và làm hư hỏng nhiều hạng mục hạ tầng ven biển.

Bãi tắm cộng đồng Trung Giang là điểm nhấn quan trọng của dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực sông Mê Kông giai đoạn 2, được đưa vào sử dụng đầu năm 2025.

Thế nhưng sau những trận mưa bão lớn, toàn bộ lớp cát phía ngoài kè chắn sóng bị khoét sâu, hạ cốt nền gần 2,5m, phần chân móng kè cũng bị xâm thực khoảng 0,5m. Hơn 120m chiều dài kè bị hư hỏng, nguy cơ kéo theo 100m tiếp theo sạt lở bất cứ lúc nào. Kết cấu bê tông, đá granite ốp đỉnh kè bị gãy đứt, sụt lún.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Bến Hải, cho biết địa phương đã lập báo cáo gửi cấp trên về tình trạng sạt lở, đồng thời đề xuất bố trí nguồn vốn để sửa chữa khẩn cấp bãi tắm cộng đồng Trung Giang.

Mưa bão dồn dập trong năm còn khiến rừng dương ven biển xã Bến Hải bị sóng lớn cuốn phăng ra biển. Người dân địa phương không giấu được sự bất an khi chứng kiến “lá chắn xanh” thu hẹp từng ngày.

Theo ông Trần Văn Lợi, trú tại xã Bến Hải, mỗi lần có bão, sóng lớn lại lấn sâu vào đất liền 20-30m, khiến rừng dương gãy đổ, bật gốc. Từ tháng 10 đến nay, nhiều đoạn đường bê tông dẫn ra biển ở địa phương cũng bị đánh sập. Trong ảnh, những cây dương ven biển xã Bến Hải bật gốc do sạt lở (Ảnh: Trường Minh).

Sạt lở bờ biển cũng gây thiệt hại nặng nề với hàng loạt hộ dân tại thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Dọc bờ biển thôn Mỹ Thủy, nhiều hồ nuôi ốc hương đã bị sóng đánh vỡ.

Gia đình anh Phan Thanh Tương (45 tuổi, trú tại xã Mỹ Thủy) sở hữu 5 hồ nuôi ốc hương diện tích khoảng 1.000m2, nằm sát mép biển, anh Tương đã đầu tư 500 triệu đồng đầu vụ, dự kiến thu hoạch ốc thương phẩm cuối năm nay. Tuy nhiên, tháng 11, sạt lở đã khiến 3 hồ bị vỡ, toàn bộ ốc bị nước biển cuốn trôi.

Trong ảnh, anh Tương đang vớt vát số ốc hương còn sót lại nhằm giảm thiệt hại.

Tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão lớn những năm gần đây, bờ biển xã này bị xâm thực ngày càng nghiêm trọng.

Đặc biệt, cơn bão Fengshen (số 12) vào cuối tháng 10 vừa qua tạo những đợt sóng lớn, liên tục đánh mạnh vào bờ, làm đổ sập hơn 60m2 bê tông dày hơn 20cm của bến cá thôn 6, xã Triệu Cơ, uy hiếp đến khu ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương (Ảnh: Đức Việt).

Sạt lở khoét sâu vào bờ biển xã Triệu Cơ. Chính quyền địa phương đã kiến nghị cấp trên quan tâm, sớm có kế hoạch khắc phục hiệu quả thực trạng sạt lở để giúp người dân mua bán thủy hải sản thuận lợi cũng như có nơi để thuyền bè neo đậu, tránh trú an toàn (Ảnh: Đức Việt).

Còn tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, kè Quang Phú - Hải Thành trên bờ biển Nhật Lệ cũng bị sóng phá nát nhiều năm qua, đến nay vẫn chưa thể khắc phục.

Đoạn kè này dài 868m, tổng vốn 35 tỷ đồng, xây dựng năm 2021, chỉ một thời gian ngắn sau đó đã bị sóng đánh sập hơn 700m. Bãi biển khu vực bờ kè bị hạ thấp liên tục từ năm 2018 đến nay, với khối lượng cát bị cuốn trôi ước hơn 500.000m2.

Mới đây, UBND phường Đồng Hới có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị bố trí vốn khắc phục hư hỏng của tuyến kè biển này.

UBND phường Đồng Hới đề xuất sửa chữa khẩn cấp bằng kè mái nghiêng dùng đá hộc hoặc cấu kiện bê tông đúc sẵn. Về lâu dài, sẽ xây dựng đê ngầm giảm sóng xa bờ để giảm năng lượng sóng, phục hồi bãi cát tự nhiên, bảo vệ cảnh quan du lịch.

Vị trí sạt lở bờ biển phá hỏng bãi tắm Trung Giang, xã Bến Hải và kè Quang Phú - Hải Thành, phường Đồng Hới (Ảnh: Google Maps).