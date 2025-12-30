Phát hiện thêm quần thể voọc mông trắng quý hiếm tại Ninh Bình

Sáng 30/12, UBND xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu (CE REC) tổ chức hội nghị thông cáo kết quả điều tra động vật hoang dã tại rừng phòng hộ trên địa bàn xã.

Khu rừng phòng hộ Đồng Thái - nơi phát hiện quần thể Voọc mông trắng cùng nhiều loài động vật quý hiếm (Ảnh: Nguyễn Phương).

Tại hội nghị, các nhà khoa học cho biết, sau thời gian dài điều tra động vật hoang dã tại rừng phòng hộ Đồng Thái (xã Đồng Thái, với diện tích khoảng 2.800ha), đã phát hiện tại khu phức hợp núi đá vôi này có nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới (12 loài thú và 15 loài chim).

Đáng chú ý, có loài voọc mông trắng - loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, hiện được xếp vào nhóm “Cực kỳ nguy cấp” trong Sách Đỏ IUCN và Sách Đỏ Việt Nam. Một quần thể Voọc mông trắng khoảng 37 cá thể được phát hiện qua các bẫy ảnh và các cuộc khảo sát bằng máy bay không người lái.

Ông Tilo Nadler, chuyên gia bảo tồn linh trưởng của CE REC chia sẻ, rừng phòng hộ Đồng Thái hiện là nơi sinh sống của quần thể lớn thứ ba của loài Voọc mông trắng ở Việt Nam. Đây là loài đặc hữu, có giá trị đặc biệt và có thể xem như “bảo vật quốc gia”, do đó khu vực cần được nâng cấp mức độ bảo vệ để bảo đảm sự tồn tại lâu dài của loài.

Bẫy ảnh phát hiện quần thể Voọc mông trắng đang hoạt động trong rừng Đồng Thái (Ảnh: Nguyễn Phương).

“Khu phức hợp núi đá vôi Đồng Thái ngoài là nơi sinh sống của loài Voọc mông trắng còn là nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp khác. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Việc sớm công nhận khu vực này trở thành khu bảo tồn loài và sinh cảnh là rất cần thiết. Đây sẽ là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của địa phương trong tương lai”, ông Tilo nói.

Bà Nguyễn Thị Len, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thái chia sẻ, đây là lần đầu tiên khu vực rừng phòng hộ của xã được khảo sát bằng phương pháp khoa học, bài bản, có đầu tư, qua đó giúp địa phương có được những dữ liệu khách quan, đáng tin cậy về hiện trạng đa dạng sinh học.

Các nhà nghiên cứu đặt bẫy ảnh ghi lại hoạt động của nhiều loài động vật quý hiếm trong rừng Đồng Thái (Ảnh: Nguyễn Phương).

Kết quả khảo sát không chỉ có ý nghĩa trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, mà còn là cơ sở quan trọng để xã Đồng Thái và các cấp có thẩm quyền đánh giá đúng tiềm năng sinh thái, cảnh quan, mở ra định hướng lâu dài cho việc nghiên cứu, đề xuất các mô hình phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn, phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch chung của địa phương.