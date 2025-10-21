Sơ tán dân trong đêm vì vết nứt đang lan rộng trên đồi

Tối 20/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền địa phương di dời các hộ dân sinh sống gần khu vực xuất hiện vết nứt dài trên sườn núi đến nơi an toàn.

Vết nứt dài khoảng 50m, rộng 50cm xuất hiện trên sườn núi làng Kon Pin, thôn 2, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng và chỉ cách khu dân cư khoảng 35m.

Lực lượng chức năng di chuyển tài sản của người dân đến nơi an toàn (Ảnh: Bộ chỉ huy quân sự).

Hiện tượng này đang có dấu hiệu mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn của 9 hộ dân dưới chân núi.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng phòng thủ khu vực 3 đã huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, việc sơ tán được thực hiện ngay trong đêm, đồng thời các tổ trực cũng được bố trí tại chỗ để kịp thời xử lý nếu tình hình diễn biến xấu hơn.

Trước đó, tại cuộc họp về công tác ứng phó với bão Fengshen (bão số 12) và tình hình mưa lũ sắp tới, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết các địa phương cần chuẩn bị phương án sơ tán hơn 210.000 người dân khi có bão mạnh, mưa lớn.

Trong khi đó, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đề nghị các chính quyền địa phương cần vận động bà con đang làm việc tại các khu vực rừng sâu nhanh chóng trở về nhà để tránh gặp sự cố đáng tiếc.