Sinh viên tăng chi phí, đi lại vất vả hơn vì tuyến buýt TPHCM cắt lộ trình

TPHCM vừa trải qua một tháng từ ngày bàn giao 37 tuyến xe buýt trợ giá cho các doanh nghiệp trúng thầu khai thác.

Ngoài câu chuyện xe buýt Phương Trang chạy thiếu hàng trăm chuyến gây phiền toái cho hành khách, một vấn đề bất cập còn tồn tại từ ngày 1/8 đến nay là việc tuyến xe buýt 150 bị cắt lộ trình.

Tại Bến xe Miền Đông mới, hành khách vừa xuống khỏi xe buýt 150 phải chạy vội sang chuyến xe 60-7 sắp khởi hành đi Đồng Nai (Ảnh: Ngọc Tân).

Thanh Trúc, sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM, hành khách "trung thành" của tuyến buýt 150, không nghĩ có ngày cô phải chạy xe máy gần 30km đến trường.

"Từ ngày lộ trình tuyến bị cắt, em chạy xe máy đến Bến xe Miền Đông mới, gửi xe dưới hầm rồi đi bộ ra bến chờ buýt của tuyến 150. Cách này mất thời gian hơn rất nhiều. Những ngày có việc quan trọng ở trường, sợ trễ, em chạy xe máy thẳng đến trường", Thanh Trúc chia sẻ.

Cũng phải chuyển sang đi xe máy, Nguyễn Thanh (ngụ tại Đồng Nai) cho biết, khi tuyến buýt 150 chưa cắt lộ trình, mỗi tháng cô chỉ tốn khoảng 280.000 đồng cho việc đi lại.

Với lộ trình mới, cô phải đi xe máy từ Đồng Nai đến Bến xe Miền Đông mới, chi phí đi lại tăng lên thành 400.000 đồng mỗi tháng. Em trai của Thanh đang học tại TPHCM cũng phải tốn thêm chi phí đi lại, từ 120.000 đồng lên 240.000 đồng mỗi tháng.

"Những hôm trời mưa, bình thường chỉ mất 7.000 đồng đi xe buýt, nhưng vì xe trung chuyển không thuận tiện, em mình phải đi xe ôm thẳng lên Suối Tiên với giá ít nhất 40.000 đồng/lượt, rồi sau đó vẫn phải đi tiếp tuyến 150", Thanh chia sẻ.

Hành khách chen chúc trên tuyến xe buýt 60-7 trung chuyển giữa Đồng Nai và Bến xe Miền Đông mới (Ảnh: NVCC).

Nhiều người trẻ tại Đồng Nai đã chuyển sang đi xe máy đến điểm đón của tuyến 150 hoặc đi xe máy thẳng đến trường học, công sở. Trong khi đó, nhiều người cao tuổi vẫn phải đứng chờ mỗi sáng tại Bến xe Ngã tư Vũng Tàu, chen chân lên các chuyến xe trung chuyển.

Yến Nhi, một người Đồng Nai đi làm tại TPHCM, cho biết, cô tan ca lúc 18h, đi xe buýt 150 về tới Bến xe Miền Đông mới là 19h. Lúc này, cô muốn bắt xe 60-7 để về Biên Hòa thì phải đợi 25-30 phút mới có một chuyến.

Tuyến buýt 150 có tần suất dày và chạy tới 22h. Trong khi đó, tuyến 60-7 phải chờ xe lâu hơn. Xe nhỏ, hết chuyến sớm, không phù hợp cho người đi làm tan ca muộn hay sinh viên đi học về trễ.

Tại Bến xe Miền Đông mới, đội ngũ nhân viên cũng cảm nhận được sức ảnh hưởng từ việc tuyến xe buýt 150 đổi lộ trình. Anh V.L.Đ., nhân viên bảo vệ lâu năm tại bến xe, cho biết, lượng xe máy của người đi học, đi làm gửi tại bến xe này đã tăng thêm từ ngày 1/8.

Hầm gửi xe máy tại Bến xe Miền Đông mới (Ảnh: Ngọc Tân).

"Tội nhất là mấy người già đi xe đạp lóc cóc từ Đồng Nai đến đây gửi xe. Họ than phiền về việc buýt 150 bị cắt tuyến khiến họ phải lặn lội đến tận bến", anh Đ. chia sẻ.

Việc nhiều hành khách chuyển sang đi xe máy hoặc đặt xe công nghệ để di chuyển đến Bến xe Miền Đông mới cũng làm tăng lưu lượng và nguy cơ kẹt xe trên trục đường qua cầu Đồng Nai, nút giao Tân Vạn.

"Đoạn đường qua Tân Vạn đang thi công, đi lại bằng xe máy rất nguy hiểm, nhất là những ngày trời mưa, đường tối, dễ xảy ra tai nạn", Nguyễn Thanh than thở.